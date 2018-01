Capitale cultura, Pd: "Con giostre e feste nessuna speranza" I dem: "I requisiti erano chiari: cultura come leva sociale...qui c'erano le giostre"

Anche il Pd attacca sull'esclusione di Benevento dalla rosa delle città candidate ad essere Capitale italiana della Cultura 2020:

"Non possiamo che esprimere tutto il nostro dispiacere per l’esclusione della città di Benevento dalle dieci finaliste per l’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Con tutto il rispetto, essere superati da città come Bitonto, Merano, Nuoro, Piacenza e Casale Monferrato è davvero una mortificazione".

Esclusione dovuta, secondo il gruppo consiliare del Pd a Palazzo Mosti, all'incapacità dell'amministrazione di utilizzare la cultura come leva per la coesione sociale: "La scelta definitiva è stata fatta sulla base di precisi requisiti, ovvero l’individuazione, attraverso una ferrea selezione, di "città capaci di far recepire il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo”".

Di qui le riflessioni ironiche dei dem: "Strano che coloro che hanno deciso di accantonare Benevento non abbiano apprezzato la vena creativa delle giostre sotto la Rocca, o l’idea innovativa della palla per i selfie in mezzo al Corso. E neppure abbiano valutato il grande indotto economico scaturito dalle migliaia di turisti che affollavano alberghi durante le festività natalizie o, ancor prima, durante Città Spettacolo. O ancora non si siano resi conto della sensazione di benessere che si respira in una città pulitissima, che è un gioiello in ogni suo angolo, e dove, nell’ultimo anno e mezzo, il tasso di occupazione ha subito un’improvvisa impennata mentre le attività commerciali sono completamente rifiorite".

I dem, poi, attaccano Picucci: "La verità è che si era capito fin da subito che con le politiche nazional-popolari e cultural-alimentari adottate da questa amministrazione non potevamo avere speranze. Ora ci aspettiamo che l’assessore col torcicollo, quello degli Stati Generali a babbo morto e dei teatri miracolosamente riaperti, tiri fuori il solito alibi-ritornello (“eh, ma quelli di prima non erano riusciti nemmeno a partecipare”) o se ne esca che è colpa del governo di centrosinistra che ha fatto pressione per ragioni politiche preferendo tizio o caio. Pensandoci, forse quest’ultima scusa se la risparmierà visto che lui, il prossimo 4 marzo, voterà proprio da quella parte".