Megaparcheggio abbandonato, Mastella: "Trotta intervenga" Il sindaco diffida l'azienda: "Provveda ad horas al ripristino del funzionamento della struttura"

E' balzato agli occhi del sindaco Clemente Mastella il non funzionamento del megaparcheggio di Via del Pomerio, gestito dalla Trotta Bus, società che si è assicurata la gestione del trasporto pubblico cittadino ed anche dei parcheggi cittadini. In un video recentemente girato infatti era stata mostrata la situazione della struttura: aperta e con la possibilità di sostare senza pagare, visto il non funzionamento della sbarra ai varchi di uscita.

Per questo il primo cittadino, evidentemente informato della situazione, ha informato il dirigente del settore e provveduto a diffidare la ditta Trotta Bus a riprendere in mano la struttura. In una nota, infatti viene specificato che “A seguito di una specifica segnalazione del sindaco Clemente Mastella, il dirigente del settore Mobilità e Traffico, Andrea Lanzalone, ha inviato stamani una diffida alla Trotta Bus Services Spa affinchè provveda al ripristino ad horas del regolare funzionamento del Megaparcheggio di via del Pomerio e, in particolare, del sistema di pagamento della sosta e dei sistemi di apertura e chiusura dei varchi di accesso allo stesso nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 4 e 7 del contratto in essere e dell’art. 3 del relativo capitolato”.