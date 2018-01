Alternativa Popolare, in sei pronti per la candidatura Barone incassa la disponibilità di Rubano, Parisi, De Ieso e tre donne: Tozzi, Nacar e Tesauro

Si è riunito ieri il coordinamento provinciale di Alternativa Popolare Benevento alla presenza di numerosi amministratori e del dirigente nazionale di Ap Luigi Barone.

Dopo un’ampia riflessione e discussione sulle tematiche locali è stata affrontata la questione delle candidature alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica in vista delle elezioni del 4 marzo nella lista Civica Popolare-Lorenzin.

Il dirigente nazionale di Ap Luigi Barone, durante l'incontro ha chiesto le disponibilità alla candidatura ed ha ricevuto il via libera dal vicepresidente della Provincia Francesco Maria Rubano, dal sindaco di Limatola Domenico Parisi e dal primo cittadino di Pago Veiano Mauro De Ieso e da tre donne, il presidente dell’Ato Rifiuti Sannio e vicesindaco di San Leucio del Sannio Giovanna Tozzi, il segretario provinciale dei giovani di Ap Grazia Nacar e l’assessore comunale di Foglianise Dora Tesauro.

“Ringrazio di cuore le amiche e gli amici che hanno offerto la propria disponibilità alla candidatura, segno che il nostro partito è una grande comunità dove regna l’altruismo e la condivisione. Nei prossimi giorni incontreremo il coordinatore regionale Gioacchino Alfano e decideremo definitivamente chi scenderà in campo per il Sannio. Con la nostra proposta politica, con le nostre risorse migliori con i nostri candidati giocheremo un ruolo da protagonisti con l'ambizione di bissare i risultati positivi sempre raggiunti, a tutti gli appuntamenti, in questi anni”, spiega Luigi Barone.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il nodo di una maggiore interlocuzione con la Regione Campania. Le istanze di coinvolgimento, di sinergie nelle scelte programmatiche e di attenzione al territorio sono state poste soprattutto da parte dei sindaci e degli amministratori. Il coordinamento provinciale sannita ha demandato quindi al coordinatore regionale Gioacchino Alfano la soluzione della problematica.

Infine il coordinamento di Ap ha ribadito la centralità del partito rispetto alle strategie del centrosinistra, evidenziando quanto la propria forza ed il proprio contributo siano indispensabili per la coalizione. "Senza Ap e Civica Popolare il Pd non avrebbe alcuna possibilità di giocare la partita delle politiche in tutti i collegi del Sannio" .

Alla luce di ciò e dei percorsi amministrativi e politici già avviati e condivisi sul territorio è stato dato mandato al dirigente nazionale Luigi Barone di individuare con il Pd un percorso comune di pari dignità politica.