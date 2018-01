Forza Italia, i sindaci: "Vogliamo Errico candidato, no altri" Al vaglio un documento da inviare ai vertici del partito, ma si profila anche un'ipotesi clamorosa

“Vogliamo Errico”, questo in sintesi il messaggio che dovrebbe essere inviato dai forzisti sanniti ai vertici azzurri. E' possibile infatti che già nelle prossime ore sarà prodotto un documento, simile a quello prodotto dal Partito Democratico, con cui gli amministratori di Forza Italia nel Sannio chiederanno ai vertici del partito che il candidato nel collegio uninominale sannita sia il coordinatore provinciale e sindaco di San Nicola Manfredi, Fernando Errico.

Già nelle ultime settimane gli amministratori del territorio, i fedelissimi della De Girolamo e i forzisti in generale, fuori dai microfoni storcevano il naso di fronte all'ipotesi di una candidatura non legata alla base, come quella di Leonardo Ciccopiedi, giovane imprenditore sannita, berlusconiano entusiasta ed osservante, ma giudicato poco vicino alla base, poco addentro alle questioni locali.

Già poche ore dopo che l'ipotesi Ciccopiedi era trapelata, la De Girolamo era intervenuta per invitare a evitare fughe in avanti.

Di strada, quell'ipotesi di candidatura ne ha fatta e ora a una settimana dalle elezioni si tenta il tutto per tutto per provare a far prevalere la visione del territorio rispetto a scelte che sarebbero state prese altrove.

Si ricorderà, infatti, che Ciccopiedi può vantare una forte amicizia con Francesca Pascale, e che la sua candidatura deriverebbe, oltre a valutazioni fatte sondando l'elettorato sannita, proprio dalla fiducia che la compagna di Silvio Berlusconi ripone nella figura del giovane imprenditore sannita.

Negli ambienti forzisti si profilerebbe addirittura un piano B: se neppure la manifestazione d'intenti messa nero su bianco e inviata ai vertici di Forza Italia avrà un effetto potrebbe esserci un risvolto clamoroso, con la richiesta di Nunzia De Girolamo di passare dal ruolo di capolista nel listino bloccato, e dunque dall'avere già un posto in parlamento, al giocare la difficile partita del collegio uninominale. Ma questa è, allo stato, un'ipotesi estrma.

Crisvel