Ciccopiedi attacca: "Errico candidato? Ma se è ancora di Ncd?" Guerra per le candidature in Forza Italia

Entra nel vivo lo scontro per le candidature in Forza Italia. Finora silente, Ciccopiedi passa al contrattacco dopo l'indiscrezione relativa a una fronda di amministratori forzisti pronti a chiedere che il candidato sia Fernando Errico, probabilmente a suo discapito. Sentitosi toccato Ciccopiedi attacca con una nota, mettendo nel mirino l'utilizzo social di Fernando Errico: "Apprendo dalla stampa che alcuni dei sindaci appartenenti, al mai convocato coordinamento provinciale di Forza Italia nel Sannio, si accingerebbero a sottoscrivere una missiva al Presidente Berlusconi, al fine di chiedere la candidatura di Fernando Errico, fedelissimo dell’ex Ministro di Angelino Alfano, Nunzia De Girolamo, facendo riferimento alla lunga militanza politica in Forza Italia. Ciò ha creato non poco imbarazzo e confusione visto che il Sindaco di San Nicola Manfredi, Fernando Errico, si fregia tutt’ora dei simboli di Ncd. Nella copertina della sua pagina Facebook istituzionale, infatti, figura il logo del partito di Alfano, di cui lui ed i sindaci suoi sostenitori sono stati classe dirigente. Non possiamo lasciare la bandiera di Forza Italia in mano ai paladini del trasformismo e del poltronismo"