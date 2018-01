Elezioni: Giuditta capolista con la Bonino? Per il sindaco di Summonte il ruolo di capolista in quota Tabacci

Febbrili ore di trattative per comporre e chiudere le liste elettorali che andranno a darsi battaglia il 4 marzo, per la composizione del nuovo Parlamento e per stabilire chi governerà l’Italia, da solo o in coalizione. A pochi giorni dalla chiusura dei termini ancora poche le certezze, nel Sannio come altrove, sui nomi dei candidati.

Tra gli alleati del Pd c’è +Europa della leader radicale Emma Bonino, sostenuta anche dal leader di Centro Democratico, Bruno Tabacci. Proprio in quota Tabacci sembra essere stato espresso il nome che nel proporzionale rappresenterà +Europa nel collegio plurinominale numero 1 di Campania 2: dovrebbe trattarsi di Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte, comune del Partenio. Giuditta è già stato in Parlamento: fu eletto nel 2006 nelle fila dell’Udeur. Vicino a Bruno Tabacci, tanto da essere stato coordinatore provinciale di Centro Democratico, partito a cui aveva aderito nel novembre del 2014.

Se l’indiscrezione fosse confermata è prevedibile che il listino, che deve essere di quattro nomi e tenere conto dell’alternanza di genere, al numero due dovrebbe esserci una donna e sannita, essendo Giuditta rappresentante dell’area irpina.