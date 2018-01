De Girolamo:"Mastella? chiesta ospitalità per moglie o figlio" La parlamentare a "Un giorno da Pecora": "Preferirei si candidasse il figlio"

E' intervenuta come ospite alla trasmissione di Radio Uno, Un Giorno da Pecora l'ex ministro e parlamentare uscente di Forza Italia Nunzia De Girolamo.

La deputata sannita con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro si è soffermata anche sulle candidature alle prossime politiche, dicendosi disponibile anche a candidarsi nel collegio uninominale qualora il partito glielo chiedesse, ma considerando più probabile una candidatura nel proporzionale.

Schermaglie ironiche poi, vista la natura del programma radiofonico, su un eventuale scontro all'uninominale con il marito Francesco Boccia: “Non mi piacerebbe sfidarlo, e in ogni caso vincerei io”.



Per quanto attiene l'eventuale candidatura di Sandra Lonardo, moglie del sindaco Mastella, la De Girolamo ha spiegato: “Se si candiderà Sandra Mastella? Non si sa ancora, ma Mastella ha chiesto ospitalità per la moglie o per il figlio. Ma sono domande che dovreste risolvere a Mastella, non a me. Per quel che mi riguarda preferirei si candidasse il figlio, sulla scia del rinnovamento chiesto dal presidente Berlusconi. Se ho comprato i panettoni fatti dalla signora Mastella? No, ma ho acquistato comunque panettoni fatti da artigiani sanniti che lavorano tutto l'anno, mi è sembrato più corretto”.



Per quanto attiene a Forza Italia, poi, sembra sempre più probabile una candidatura di Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi, nel collegio uninominale a discapito dell'outsider Leonardi Ciccopiedi. Tant'è che la stessa De Girolamo, che preferisce Errico, avrebbe chiesto la delega al partito per consegnare le candidature.