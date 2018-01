Valentino: "Lasciamo ad altri i giochi di posizionamento" Il segretario provinciale del Pd interviene in merito a candidature ed elezioni

Carmine Valentino, segretario provinciale del Partito democratico ed ormai certo candidato alle prossime elezioni alla Camera dei deputati interine proprio in merito alle candidature e alle elezioni politiche.

"Da mesi abbiamo definito un percorso che il 2 gennaio ha individuato le nostre proposte di candidatura attraverso un metodo democratico, partecipato e condiviso all’interno di organismi eletti e pienamente operativi, in attesa delle determinazioni della Direzione nazionale. Ma intanto – afferma Valentino -, continua senza sosta il nostro forte impegno rispetto ai risultati ottenuti da un Partito Democratico che con la responsabilità di governo ha dimostrato di avere a cuore gli interessi del Paese. Dobbiamo rinnovare questo impegno, dobbiamo farlo nel rispetto delle prerogative dei partiti e delle comunità che ci impegniamo a rappresentare. Lasciamo agli altri schieramenti i giochi di posizionamento utilirastici, segno di una inadeguatezza e di una carenza fisiologica di dibattito che, ahiloro, non esiste. Per chi sceglie attraverso la rivendicazione di buoni uffici, dei ruoli passati, di meccanismi che nulla hanno a che vedere con la partecipazione democratica.

Il Partito Democratico, unico partito strutturato e presente sul territorio, può contare invece – conclude il segretario del Pd sannita - su organismi democraticamente eletti e rappresentativi di una base partecipe, ogni giorno, della dialettica politica e delle scelte che ne derivano. Questa è la politica che a noi piace. A differenza di movimenti e formazioni politiche a carattere personale e familiare che a stagioni alterne resuscitano".