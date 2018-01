Barone nominato consigliere del Presidente Giunta regionale Prestigioso incarico per il responsabile organizzazione nazionale di Alternativa Popolare

“Sono onorato per la fiducia accordatami e mi attiverò da subito per svolgere al meglio questo incarico”. Così Luigi Barone, Responsabile organizzazione nazionale – Alternativa Popolare, ha commentato la sua nomina a consigliere del Presidente della Giunta regionale della Campania per le problematiche relative alla sicurezza per l’organizzazione della Summer Universiade 2019.

“Voglio ringraziare anzitutto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la fiducia riposta nella mia persona rispetto ad un incarico che riguarda un campo così delicato e fondamentale come la sicurezza e per di più per un evento di così grande portata che coinvolgerà Napoli e l’intera Campania.

Al Presidente De Luca che già tanto si sta impegnando in questi anni per le zone interne della Regione, ho chiesto un ulteriore sforzo che si è concretizzato con questa nomina. Il mio impegno sarà massimo e garantirò, con la mia presenza in Regione, un altro occhio attento alle esigenze delle aree interne e del Sannio.

Le Universiadi 2019 che interesseranno l’intero territorio campano saranno una vetrina straordinaria e dovremo farci trovare preparati sia sotto il profilo dell’accoglienza che, soprattutto, sotto l’aspetto organizzativo e della sicurezza. L’obiettivo sarà garantire il sereno svolgimento di un evento che coinvolgerà ben 170 Paesi per un totale di 12mila partecipanti. Già nelle prossime ore sarò al lavoro per incontrare i dirigenti che stanno seguendo da vicino l’organizzazione. Un ringraziamento va anche al Sottosegretario Gioacchino Alfano e all’intera squadra di Alternativa Popolare Campania che mi hanno permesso in questi anni di lavorare per raggiungere traguardi sempre più importanti", ha concluso il sannita Luigi Barone.