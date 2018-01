Forza Italia: ecco il probabile listino per la Camera Dietro Nunzia De Girolamo dovrebbero correre gli irpini Giaquinto e Ruggiero e un sindaco sannita

Dovrebbero essere consegnate domani le liste di candidati che rappresenteranno Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Ultimi ragionamenti in casa azzurra, sebbene molte delle caselle siano state già riempite. Per quel che attiene ad esempio la lista proporzionale per la Camera dei Deputati nel collegio Benevento - Avellino, sarà sicuramente Nunzia De Girolamo a guidare gli azzurri: la deputata uscente ed ex ministro dell'Agricoltura correrà anche il altri collegi, tutti in Campania (quasi sicuro il suo coinvolgemento su Nola), sebbene non sia da escludere un suo impegno anche in Puglia.

Per quanto riguarda il resto della lista dovrebbe essere così composto: secondo Girolamo Giaquinto, consigliere provinciale ad Avellino, in terza posizione l'ex consigliera regionale irpina Antonia Ruggiero, in quarta posizione il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella.

Nel collegio uninominale beneventano invece ha già firmato la sua candidatura il sindaco di San Nicola Manfredi Fernando Errico. Da valutare dunque se Leonardo Ciccopiedi, in odore fino a qualche settimana fa di candidatura nell'uninominale per Forza Italia, sarà ugualmente della partita, magari in qualche lista proporzionale in Campania o altrove.

Chiusa invece la partita per la candidatura in prima posizione nel listino proporzionale per il Senato di Sandra Mastella.