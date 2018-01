Forza Italia: amarezza per il secondo posto a De Girolamo Uninominale: Errico c'è. Per l'ex ministro invece potrebbe scattare paracadute in Emilia

Amaro in bocca per Forza Italia nel Sannio dopo la presentazione delle liste di candidati per le prossime elezioni politiche. L'investitura nell'uninominale di Fernando Errico, ormai ufficiale (nel collegio di Ariano all'uninominale correrà Carmela Grasso e ad Avellino Pietro Foglia) non mitiga l'amarezza per quanto accaduto con le liste del proporzionale.

C'era la sicurezza pressoché matematiche che la leader del partito azzurro sul territorio, Nunzia De Girolamo, fosse candidata come capolista nel collegio proporzionale per la Camera dei Deputati che unisce il Sannio all'Irpinia.



Qualche rumors parlava di difficoltà a concedere due capilista alla provincia più piccola della Campania, ma gli stessi rumors immaginavano che, in caso le difficoltà diventassero insormontabili in bilico sarebbe finito il ruolo di capolista al senato di Sandra Mastella.



Così non è stato, e a sorpresa, nel primo pomeriggio, si è appreso che al posto della De Girolamo avrebbe corso Cosimo Sibilia, senatore uscente e in corsa anche per guidare la Figc, con l'ex ministro dell'agricoltura al secondo posto, in una partita molto, molto difficile e con speranze di elezione, al secondo posto in un collegio proporzionale, quantomeno basse



Non dovrebbe tuttavia avere difficoltà ad entrare in Parlamento Nunzia De Girolamo: per lei il paracadute di un ruolo da capolista in un seggio dell'Emilia Romagna dovrebbe scattare, ma di certo l'amarezza è tanta ed il colpo è stato accusato. Possibile che nelle prossime ore possa esserci un chiarimento sulle dinamiche relative alle candidature tra i massimi vertici azzurri a livello nazionale. Da valutare anche cosa accadrà sul territorio.

Crisvel