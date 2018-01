Alternativa Popolare, ecco i candidati nel collegio sannita Dora Tesauro, Assunta Mele e Vincenzo Izzo in corsa per le prossime elezioni

"Esponenti della politica locale sannita, nonché amministratori, professionisti e imprenditori. Le candidature espresse nelle fila di Civica Popolare nel collegio beneventano sono frutto dell’attenzione al territorio e della voglia di far emergere coloro che si stanno impegnando in questi anni per le proprie realtà e per le proprie comunità". Così in una nota il Responsabile organizzativo nazionale, Luigi Barone che annuncia i nomi dei candidati.

"Tre sono le candidature espressione del Sannio. Si tratta dell’assessore comunale di Limatola Assunta Mele, apprezzata professionista (farmacista); nonché dell’assessore comunale di Foglianise Dora Tesauro (fisioterapista) e dell’imprenditore beneventano, Vincenzo Izzo, già impegnato alle scorse comunali nel capoluogo sannita.

A loro tre va il mio ringraziamento per la disponibilità a calarsi in questa nuova importante avventura che vedrà il Sannio come sempre protagonista. Ringrazio inoltre il nostro capolistaGiuseppe De Mita per aver dato spazio alla classe dirigente sannita. Sono convinto che assieme otterremo importanti risultati sia all’uninominale che al proporzionale".