De Girolamo: il seggio in Emilia c'è, ma scoppia il caso Liste che sarebbero state cambiate nella notte. Paracadute Emilia aperto all'ultimo secondo

Il seggio paracadute per Nunzia De Girolamo ci sarebbe: da capolista alla camera in Emilia nel collegio Bologna - Imola, è il resto che non quadra.

Già perché il paracadute non sarebbe stato aperto a inizio volo, ma anzi, il cordino sarebbe stato azionato in extremis, in mattinata. Perché? Perché fino a ieri Nunzia De Girolamo, come più volte scritto dalla stampa locale e nazionale, e come dichiarato dalla stessa parlamentare azzurra ed ex ministra in trasmissioni radiofoniche come "Un giorno da pecora" su Radio 1 era capolista a Benevento, con possibilità di esserlo anche in alcuni seggi proporzionali del napoletano.

Una sicurezzza derivante anche dai colloqui e dagli accordi presi con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Nella notte di ieri tuttavia accade qualcosa: la lista campana sarebbe stata modificata in fretta e furia (caso non nuovo per Forza Italia in Campania, da ricordare la scomparsa delle liste ad opera di Cosentino cinque anni fa) con la De Girolamo messa al secondo posto proporzionale e di fatto con un piede, forse due, fuori dal Parlamento.

E' Gregorio Fontana, Responsabile nazionale dell'organizzazione di Forza Italia, che nell'ultima verifica prima della consegna si accorge della cosa e dopo un giro di telefonate della ultim'ora De Girolamo viene catapultata come capolista nel collegio di Bologna-Imola in Emilia Romagna. Al Tavolo nazionale, a quanto si apprende, sono increduli per l'accaduto e ora si cercano i responsabili, e c'è forte curiosità anche nel comprendere le motivazioni.