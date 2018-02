Lady Mastella: "Con Berlusconi per salvare la democrazia" Presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime politiche: c'era anche Lotito

Parte ufficialmente la campagna elettorale di Sandra Lonardo, con la conferenza stampa che si è tenuta nella sede del comitato elettorale della candidata al Senato per Forza Italia. Con la Lonardo il suo secondo nel listino proporzionale per il Senato: il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Presenti gli amministratori comunali di Benevento e la consigliera provinciale Angela Papa, assente e mai menzionata dai presenti l'onorevole Nunzia De Girolamo, candidata al secondo posto alla Camera dei Deputati nel listino proporzionale Avellino – Benevento e come capolista nel collegio Bologna – Imola.

A fare gli onori di casa il responsabile dell'organizzazione del comitato elettorale di Sandra Lonardo, l'ex assessore Vincenzo Russi, che ha chiamato gli amministratori e i simpatizzanti presenti all'impegno per la campagna elettorale: “Dovete immaginare che i candidati alla Camera e al Senato siate voi”.

Parola poi al candidato nel collegio uninominale Camera, Fernando Errico, che ha innanzitutto ricordato il recente passato, segnato da una forte distanza con i Mastella, distanza colmata ora che si gioca sotto la stessa casacca: “Tempo fa – ha dichiarato Errico – abbiamo fatto un pezzo di strada assieme.

Oggi con Sandra ci ritroviamo, politicamente ma anche sul piano personale dopo un periodo travagliato che ci ha segnati dentro”.

Errico ha anche ricordato le vicissitudini giudiziarie che hanno riguardato sia lui che i Mastella: “La Giustizia ci ha liberato da accuse infamanti, e ora siamo impegnati assieme sul territorio. Il mio appello è a non leggere i sondaggi, i voti li contreremo nella notte del 4 marzo. Insieme possiamo vincere questa battaglia”.

Sandra Lonardo ha accolto Lotito illustrandogli le peculiarità del territorio: “Gli piacerà, per le sue particolarità che siamo pronti a raccontargli”, poi ha ringraziato Berlusconi per la fiducia riposta in lei: “E' un uomo straordinario e fuori dal comune: oggi chi vota per Forza Italia vota per la salvaguardia della democrazia, per dare un governo vero a un paese che da troppo non ha un governo eletto dal popolo”.

Si sente già eletta (e di fatto lo è a meno di clamorosissimi colpi di scena) lady Mastella, che già immagina il lavoro da fare in commissione: “Condivido quasi in toto il programma del presidente Berlusconi: vedremo cosa togliere o aggiungere quando sarò in commissione, ma ci sono ottimi elementi. Mi sono fatta spiegare la flat tax da un amico docente di economia e devo dire che la trovo ottima per gli imprenditori e per creare lavoro”.

Infine un ringraziamento al marito: “Non ha mai perso la bussola, a me a volte è capitato , a lui mai, neppure quando stavamo sprofondando”.

Crisvel