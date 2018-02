Elezioni, ecco i candidati nel Sannio di Potere al Popolo Maio: "Da anni difendiamo e ci battiamo per i diritti degli ultimi"

Questo pomeriggio presso la mediateca della Spina Verde, al Rione Libertà sono stati presentati i candidati di "Potere al Popolo – Sannio". Dopo aver accettato la sfida lanciata dall’Ex Opg - Je so pazzo di Napoli per la costruzione di una lista popolare da presentare alle prossime elezioni del 4 marzo e raccolto le firme necessarie alla presentazione della lista, Potere al Popolo – ha presentato i candidati in corsa alle prossime elezioni politiche. Si tratta di Giuseppe Fappiano detto Pinuccio, Cosimo Maio, Raffaella De Vita, tutti espressione delle lotte sociali e ambientali sul territorio.

“Candidature diametralmente opposte -. spiegano da Potere al Popolo - a quelle che ci ha abituato a vedere la politica italiana tese a rappresentare quella fetta di popolazione, che ha subito, esclusa dalle dinamiche decisionali del Paese”.

Intanto domani mattina i sostenitori del movimento politico, insieme ad extracomunitari, disoccupati e tanti altri ripuliranno i giardinetti Piccinato al viale degli Atlanti.

“Si tratta di iniziative per e con gli ultimi di questa società – ha spiegato il candidato Cosimo Maio -. Per noi il decoro è questo. Da anni difendiamo e ci battiamo per i diritti degli ultimi. Al centro del programma politico l'emergenza abitativa, la ricostruzione di questo patrimonio. Proponiamo una moratoria sulla morosità incolpevole. Un'occasione per cambiare marcia. Dove finora c'è stato il no, faremo il sì per il popolo e con il popolo”.