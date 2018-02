LeU, Ciervo: "Ricostruiamo ciò che è mancato a sinistra" "Se va male? Non c'è problema, ho una bella pila di libri da leggere a casa"

Presentati nella sede di Liberi e Uguali i candidati del partito di Pietro Grasso alle prossime politiche. Amerigo Ciervo, candidato nell'uninominale Camera del Sannio ha sottolineato le priorità del partito: “Vogliamo ricostruire quello che è mancato in questi anni a sinistra. La lista Liberi e Uguali potrebbe essere il primo tassello di una storia che va riscritta di una politica che ha creato serissimi problemi in particolare alle persone più deboli”.

Si parte dal lavoro per Ciervo: “Serve un intervento forte anche pubblico nel Sannio, non basta aspettare sempre l'imprenditore di turno”.

Un occhio anche alla scuola: “La scuola pubblica è la speranza per il futuro anche nei paesi più piccoli. Bisogna rimettere in circolo idee per il riscatto”.

Per quanto attiene ai risultati nessun pronostico: “Tutto quello che arriverà potrà essere utile per il progetto...se non andasse bene non c'è problema, ho a casa una bella pila di libri. Però stanno arrivando tanti attestati positivi”.

Presentati anche gli altri candidati, Angelo De Marco, giovane sannita che ha puntato l'attenzione sul lavoro anche lui: “Facciamo anche un appello ai sindacati, visto che abbiamo una priorità comune”, e non ha lesinato critiche al centrodestra sannita “Gestito in maniera padronale, anzi, familistica”, e poi Laura Racchi “Il momento è terribile, si torna a parlare addirittura di razza, per questo bisogna assumersi la responsabilità di parlare di temi seri, di difendere la Costituzione che sul tema è ben chiara” e Gianluca Serafini: “Ormai non è più questione di ricostruzione della sinistra, ci rivolgiamo alle persone in carne ed ossa, provando a cogliere le spinte che arrivano dalla società”