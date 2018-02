Rocca, consiglio su strade Fortore convocato per sabato Ricci "Avrei voluto convocarlo prima, ma ci sono impegni inderogabili"

Il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, dopo le polemiche dei giorni scorsi ha convocato il consiglio comunale per trattare delle strade Fortorine per il prossimo 17 febbraio, e in merito ha dichiarato: “Avrei voluto accogliere immediatamente la richiesta del Comitato fortorino pervenuta alla Pec della Provincia alle 12.59 di oggi: avevo pensato di convocare il Consiglio provinciale per la giornata di giovedì 15 o, al massimo, di venerdì 16; ma il problema è stato che in agenda avevo già appuntamenti istituzionali inderogabili cui non potevo mancare. Peraltro, per alcuni di questi appuntamenti, sono chiamati ad essere presenti anche alcuni Consiglieri provinciali. Comunque sia, come avevo già spiegato per telefono il 12 febbraio scorso ai manifestanti davanti alla Rocca dei Rettori, io ero e sono pronto in qualunque momento e con chiunque al confronto sul tema specifico”.