Politiche: Fucci con Progetto Sannio sosterrà Forza Italia La decisione dopo l'incontro tra l'ex assessore, Mastella e Martusciello

Si sono tenuti più incontri tra l’Avv. Vittorio Fucci, Presidente del movimento politico-culturale “Progetto Sannio” e già Assessore Regionale (accompagnato da una folta delegazione di amministratori e personalità della società civile sannita), e gli On.li Fulvio Martusciello, delegato dalla Segreteria Regionale di Forza Italia alla gestione politica nel Sannio della campagna elettorale per le elezioni parlamentari, e l’On.le Clemente Mastella. Dopo proficui confronti sulle annose problematiche che affliggono il Sannio, e sui modi e mezzi per risolverle, è stata registrata una condivisione politica che sarà foriera di un’azione che darà vita ad una nuova stagione per il Sannio, nel solco di un impegno che avrà come obiettivo la rinascita della provincia di Benevento. I’ Avv. Fucci, in rappresentanza di “Progetto Sannio”, a seguito dei confronti, è pervenuto, insieme agli amici di “Progetto Sannio”, ad una condivisione del programma politico di Forza Italia, sia sul piano provinciale che nazionale, e alla conseguente decisione di appoggiare, nella prospettiva della realizzazione della rinascita del territorio sannita, anche attraverso ulteriori percorsi politici che vedranno l’impegno diretto di rappresentante di “Progetto Sannio”, i candidati all’uninominale di Camera e Senato del centro destra, nelle persone dell’On.le Fernando Errico e dell’On.le Sandra Lonardo Mastella, nonché le liste proporzionali di Forza Italia.