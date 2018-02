Centrodestra a Sant'Agata: c'è anche saluto di Bill De Blasio? Il sindaco di New York potrebbe salutare i presenti in videoconferenza

Si terrà venerdì sera nella sala del Cinema Italia di Sant'Agata de'Goti un incontro che vedrà protagonisti i candidati del centrodestra alle prossime elezioni politiche nei collegi sanniti e irpini.

Appuntamento alle 18 nel centro storico saticulano dunque, per l'incontro che sarà coordinato e moderato da Arturo Mongillo, avvocato santagatese e storico rappresentante dell'Udc sannita, Sandra Lonardo Mastella, candidata come capolista nel listino proporzionale e anche all'uninominale per il Senato per Forza Italia, Fernando Errico, candidato nel collegio uninominale Camera per Forza Italia, rappresentanti di Fratelli d'Italia sul territorio, Giovanni Zanone per l'Udc e Rinaldo Oropallo per la Lega Nord.

Previsto anche un collegamento video con la deputata uscente e candidata come capolista per Forza Italia nel collegio Bologna - Imola per la Camera dei Deputati e al secondo posto dietro Cosimo Sibilia nel collegio sannita irpino per la Camera, Nunzia De Girolamo.

Previsto anche un ialtro ntervento in collegamento video d'eccezione. Dovrebbe infatti collegarsi da New York il sindaco della Grande Mela, Bill De Blasio. "The Major", viste le sue origini saticulane e il rapporto di parentela con alcuni dei protagonisti dell'incontro (Arturo Mongillo è suo cugino) dovrebbe salutare i presenti in videoconferenza.