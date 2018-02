Sandra Mastella: "Scandalo rifiuti? Credo nella magistratura" La candidata di Forza Italia: "Meglio evitare speculazioni ai fini elettorali"

Dopo le prime tre puntate dell'inchiesta di Fanpage sullo smaltimento di rifiuti in Campania, Sandra Lonardo, candidata al Senato per Forza Italia, interviene per commentare il quadro che è emerso: "Sono davvero tante le riflessioni che possono scaturire dagli scandali che in queste ore stanno interessando ancora una volta, la gestione regionale dei rifiuti. Tra tutti gli effetti prodotti, però, il più importante resta a mio avviso lo sconcerto provato dai cittadini campani che ancora una volta sono penalizzati dall’immagine, veicolata dai media nazionali, che non risponde alle caratteristiche di onestà e laboriosità che li distingue.

Ribadisco la mia fiducia nell’opera della Magistratura e credo giusto evitare strumentalizzazioni a fini elettorali. E’ soprattutto in questi momenti che si misura l’attendibilità e la serietà di una forza politica che, come Forza Italia, si candida a governare il Paese proprio per risolvere le storture alla base anche di questi scandali. In questo momento ci sono altre emergenze da affrontare: sono decisamente più preoccupata dai tanti figli di questa splendida regione che, alla ricerca di lavoro, sono pronti ad abbandonare per sempre questa terra. Sono questi gli argomenti che preoccupano le persone e su cui gli elettori aspettano risposte concrete.

Personalmente ritengo più fruttuoso girare in lungo ed in largo la Campania, come sto facendo in queste settimane, per spiegare il programma di Forza Italia e le misure pensate per prevenire questo tipo di illeciti. Tra le misure a sostegno dell’economia proposte dal Presidente Berlusconi, mi sembra decisiva la profonda revisione del Codice degli Appalti, studiata per rilanciare gli investimenti e l’occupazione. Insieme all’introduzione di un’unica aliquota per la tassazione, la cosiddetta Flat Tax, c’è bisogno di regole che impediscano le degenerazioni nella pubblica amministrazione.

Il pagamento immediato di tutti i debiti della pubblica amministrazione nei confronti di cittadini e imprese, altro punto qualificante del nostro programma, rappresenta un altro strumento che eviterà favoritismi nei tempi e nelle modalità di pagamento. Come si intuisce, se queste attività fossero regolate in modo chiaro e trasparente non ci sarebbe spazio per cercare scorciatoie o favoritismi, gli stessi messi in luce dai video balzati alla ribalta della cronaca in queste ore.

La politica non può fermarsi alla lotta tra le parti in campo: il miglioramento della vita dei cittadini deve essere l’obiettivo. Per raggiungere questo risultato occorre un governo stabile e autorevole, come quello che solo il centrodestra può assicurare all’Italia”.