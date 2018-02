Turismo. "Sannio deve legarsi ai grandi attrattori regionali" L'assessore regionale Matera: “Nessuna scelta politica dietro riduzione fondi a Città Spettacolo"

“Il lavoro della giunta regionale guidata da De Luca ha assegnato un ruolo diverso al turismo considerandolo nella sua centralità e trasversalità”.

L'assessore regionale al ramo Corrado Matera segna la strada con una parola guida “integrazione”. Quella tra i territori, e in particolare tra quelli già noti e le aree interne, è il principio del percorso intrapreso e l'obiettivo per il futuro.

Matera lo ha dichiarato a Benevento nell'ambito dell'incontro dedicato al tema: “Il Turismo volano di sviluppo per il Sannio e la Campania” che ha visto al tavolo i candidati di Civica popolare alla Camera e al Senato: Assunta Mele, Vincenzo Izzo, Dora Tesauro e Raffaele Lanni. All'incontro anche il candidato Pd Carmine Valentino; Luigi Barone, consigliere del Presidente della Giunta regionale della Campania per le problematiche relative alla sicurezza per l’organizzazione della Summer Universiade 2019 e Francesco Farese, portavoce provinciale Ap Civica Popolare.

“Il Sannio è un territorio meraviglioso, ricco di potenzialità ma va messo in rete con i grandi attrattori – ha proseguito Matera -. Così la Campania cambia rotta e si propone ai mercati nella sua interezza, diversificando l'offerta turistica”.

Lo scoglio da superare sono ancora le criticità infrastrutturali, quelle per le quali le aree interne continuano a pagare la mancanza di turisti. “La giunta De Luca – aggiunge Matera – sta lavorando anche su questo provando ad intervenite su problemi che esistono da anni”.

Quindi i progetti per il Sannio: “Abbiamo messo in pista gli itinerari dei siti Unesco, per favorire l'integrazione tra grandi e piccoli attrattori. Abbiamo valorizzato Pietrelcina tra i siti del turismo religioso e anche attraverso il treno storico. Altri itinerari saranno creati seguendo antichi cammini: la via Francigena e l'Appia”.

Infine Matera ha dedicato una precisazione ai fondi assegnati alla Regione per il festival Benevento Città Spettacolo. Fondi che negli anni si sono notevolmente ridotti. Alla base del taglio, per Matera non c'è alcuna scelta politica ma esclusivamente la decisione di finanziare più eventi e quelli della Campania, negli ultimi anni, sono cresciuti sempre più.