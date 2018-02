Neve, annullata la manifestazione di Liberi e Uguali Col maltempo stravolta l'agenda degli appuntamenti elettorali

Stravolta completamente l'agenda degli appuntamenti elettorali nel Sannio per via di neve e maltempo che hanno creato difficoltà sulle strade della provincia e anche in città.

Dopo l'annullamento della manifestazione targata Partito Democratico che avrebbe visto protagonisti i candidati nei listini proporzionali e all'uninominale di Camera e Senato, Umberto Del Basso De Caro, Carmine Valentino e Giulia Abbate, con la partecipazione del consigliere regionale sannita Mino Mortaruolo e del presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca, annullata anche la manifestazione di Liberi e Uguali che si sarebbe dovuta svolgere oggi in biblioteca Provinciale, con il candidato Amerigo Ciervo che avrebbe dovuto discutere di scuola con i dirigenti scolastici.