Sandra Lonardo: "Mi impegnerò per la riforma della giustizia" La candidata al Senato: "E' una problematica che conosco bene, visto quanto mi è capitato"

Sandra Mastella, candidata al Senato con il centrodestra, ha promesso il suo impegno per una riforma della giustizia italiana, anche in virtù della vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista assieme al marito : “La Giustizia italiana richiede una riforma strutturale che è attesa dal Paese ormai da troppo tempo.

Si tratta di una problematica particolarmente percepita da coloro che hanno conosciuto le storture del sistema giudiziario.

La Giustizia va sostenuta e favorita anche attraverso le condizioni materiali e logistiche che investono i lavoratori del comparto. Bisogna adeguare gli uffici, mettendoli nelle migliori condizioni per operare: solo così si potranno richiedere standard europei e qualità nei servizi al cittadino.

Su questo versante va assolutamente favorita una decisa accelerazione dei tempi della Giustizia, attualmente troppo lunghi. Ancora più celere dovrebbe essere il giudizio nel caso di misure cautelari che possono sortire effetti devastanti, soprattutto se poi rivelatesi ingiustificate.

Il mio impegno, soprattutto su questo tema, sarà frutto anche delle esperienze personali che tanto hanno colpito me e la mia famiglia. Dieci anni per una sentenza di assoluzione, dieci anni di speculazioni ed attacchi: un lungo calvario prima di uscirne a testa alta.

Ma dieci anni possono essere un prezzo troppo alto per una singola persona, anche quando innocente.

E sono sicura di parlare a nome di migliaia di persone che giornalmente vivono questa ingiustizia.

Per questo motivo, per il rispetto che merita la Magistratura e per prevenire gli errori di un sistema che può ritorcersi contro i cittadini che invece dovrebbe tutelare, la Giustizia sarà in cima alle mie priorità”.