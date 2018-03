De Girolamo torna nel Sannio: presenta la sua Carta dei Valori Accanto alla candidata FI l'assessore Reale: "Un amico vero che mi è stato accanto anche al Nord"

Dopo un mese di frenetica campagna elettorale in Emilia, Nunzia De Girolamo, candidata alla Camera come capolista nel plurinominale nel collegio Bologna – Imola e nel plurinominale Campania 2 Benevento – Avellino, torna a Benevento per presentare la sua carta dei valori. Un documento già presentato a Bologna e ora trasferito anche nel Sannio “Una candidata che è capolista a Bologna e seconda al Sud – ha spiegato la De Girolamo -, può portare in giro per l'Italia i valori. Quelli non cambiano ovunque tu viva e ovunque tu decida di rappresentare il tuo partito”.

Nunzia De Girolamo, prima di esporre i sei punti del manifesto dei valori ha voluto chiamare accanto a sé l'assessore comunale all'Urbanistica, Antonio Reale. “Io riconosco sempre la lealtà e l'amicizia – ha esordito la candidata di Forza Italia -. Antonio Reale mi ha dimostrato la sua vicinanza in questi giorni tanto da sfidare le avverse condizioni meteorologiche per raggiungermi in Emilia dove ha anche organizzato un incontro con alcuni elettori. Grazie Antonio”.

Successivamente l'ex ministro alle Politiche Agricole ha snocciolato i sei punti della carta presentata ora anche ai sanniti.

“La prima cosa che ho posto all'attenzione degli italiani è l'etica, sia quella della morale che della competenza. Sia in politica che nella società purtroppo si è perso questo valore – ha spiegato De Girolamo - e vincono sempre furbetti e raccomandati. Dobbiamo portare la famiglia centrale, il lavoro, la cultura e la scuola.

La mia carta si chiude con la normalità. Perchè in questo Paese siamo abituati ai fenomeni, a quelli della rete e ai rottamatori, che pare si siano quasi autorottamati, invece abbiamo bisogno di gente normale che rappresenta il popolo perchè vive tra il popolo. Io sono una persona normale”.

Una carta dei valori parallela a quella del partito creata da Silvio Berlusconi ma che, spiega la candidata di Forza Italia “parte dai valori del partito. Prendo spunto da lì ed essendo candidata sia al nord che al sud ho voluto mettere un valore in più a quel documento come la famiglia. Spesso ignorata dalla politica soprattutto nel Mezzogiorno. In questo Paese - ha poi concluso De Girolamo - più figli hai più tasse paghi e non deve essere così. Vivendo nel Nord Italia ho capito per quale ragione da 20 anni non abbiamo un leader del Sud”.

Al.Fa