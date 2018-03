Errico (Fi): "Ridare speranza e futuro alle nostre comunità" L'appello del candidato all'Uninominale per la coalizione di centrodestra

"Domenica 4 marzo si gioca la partita più importante in cui tutti i cittadini avranno un ruolo fondamentale, quello di contribuire a ridare speranza e futuro alle nostre comunità".

Così Fernando Errico, candidato all'Uninominale per la coalizione di centrodestra lancia un appello finale a tutti gli elettori, in particolare agli indecisi e alle persone più sfiduciate: "Non andare a votare in questo momento storico decisivo sarebbe l'errore più grave che si possa fare. A tutti i sanniti dico: è il momento di unirci per dare ai nostri territori un'occasione unica di rappresentanza politica vera, fatta di persone che ci mettono la faccia e l'impegno con programmi concreti per il nostro Sannio".