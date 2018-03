Il Pd : "Fermiamo l'orda barbarica grillina" Chiusura della campagna elettorale nel Massimo gremito

Cinema Massimo gremito per la chiusura della campagna elettorale. Presenti simpatizzanti e amministratori del territorio che hanno riempito la sala. I tre candidati hanno fatto l'ultimo appello al voto ricordando quanto messo in campo, a partire da Giulia Abbate candidata al Senato: "onorata per aver girato il Sannio. Orgogliosa di aver condiviso campagna elettorale con Umberto e Carmine. Senpre sui temi senza mai alzare la voce. Scegliere un modello politico culturale ed economico democratico, che non fa della gogna una sua caratteristica". Tanti applausi per Carmine Valentino: "è stato un viaggio entusiasmante. Viaggio che continuerà dal 5 marzo. Negli ultimi quattro anni il Sannio ha recuperato centralità e protagonismo, grazie a Umberto, figlio di questa terra. Vogliamo dare speranza e futuro alla nostra provincia con una maggiore rappresentanza parlamentare. Io e Giulia ce la giochiamo mettendoci la faccia. Da sindaco conosco difficoltà e spesso rassegnazione, io voglio dare una speranza. Si percepisce vento positivo. Il Centrodestra è solo un cartello elettorale. I Grillini? populisti. Sulla sanità abbiamo ricevuto critiche, ma ci siamo dati da fare. Ora Andiamo a vincere". Chiusura per Umberto Del Basso De Caro: "è stata una campagna elettorale mediocre, senza contenuti e confronti pubblici. Condizioni paradossali, noi del Pd parliamo di realizzazioni, altri vendono illusioni e suggestioni. Offrono cose senza possibilità di realizzazione. Pensioni a 1000 euro senza copertura. Altri parlano di reddito minimo a 780 euro Ma l' Italia è una repubblica fondata su lavoro, non sui sussidi. Io sono a disagio. Governo ha fatto cose straordinarie, raccontiamo paese che ha avuto un cambio abissale tra 2013 e 2018, Pd ha ereditato un paese in condizioni disastrose oggi i dati dicono altro. Governo che ha operato in questo modo dovrebbe ricevere solo apprezzamento, invece monta vento di protesta privo di proposta politica. E' assurdo che di Maio prima di elezioni porti lista dei ministri a presidente. È pazzia pure. Salvini giura direttamente da premier. Occorre fermare non un' onda ma un'orda, perché sono barbari"