Politiche 2018, ecco elettori e seggi tra Camera e Senato Al voto chiamate 191.786 persone per la Camera e 174.052 per il Senato

Le operazioni elettorali sono iniziate e le macchine delle Prefetture hanno già organizzato al meglio tutti i servizi necessari allo spoglio dei dati relativi a Camera e Senato.

Nel Sannio, come si ricorderà, si vota per l'attribuzione di un seggio diretto e puro (ovvero su base di aventi diritto residenti solo in provincia) alla Camera dei Deputati, con sistema Uninominale. Viene denominato circoscrizione Campania 2 collegio Camera 01.

In provincia di Benevento alla Camera votano 191.786 persone nell'ambito di 59 comuni coinvolti, distribuite su 285 seggi elettorali. Il capoluogo porta al voto 48.739 persone, distribuendole su 72 seggi. Al Senato gli aventi diritto sono 174.052. La differenza tra elettori Camera ed elettori Senato, ovvero 17.734 aventi diritto, costituisce i cittadini compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 24 anni e 11 mesi, ovvero tutti coloro che non hanno ancora maturato i 25 anni, soglia che dà il diritto al voto per il Senato.

I candidati in lista, ovvero quelli che vanno in sfida un o contro uno, sono complessivamente 12. Al di la delle percentuali, nell'Uninominale vinci chi raccoglie un voto in più. Punto e basta. Diverso è il discorso del plurinominale, dove i partiti o le coalizioni, hanno nominato dai tre ai quattro candidati, che vengono eletti, in ordine cronologico ed assecondando la parità dei sessi, eleggendo, alternativamente, un uomo e una donna. Ma, a differenza dell'uninominale, il calcolo per gli eletti è legato alle percentuali raccolte dal partito, all'interno della coalizione: se non raggiungono l'1% i voti vanno a favore del partito che all'interno della coalizione è stato più votato ed ha superato la soglia del 3%. I voti sono attribuiti al partito, dunque, e i candidati al plurinominale concorrono all'attribuzione dei seggi (il calcolo è su base nazionale e procede per resti utili con il metodo di D'Hondt) solo se si supera la soglia del 3%. I voti che pur superando la soglia minima dell'1% non raggiungono quella utile del 3%, ovvero quelli che vanno dall'1% al 2,9%, verranno distribuiti alle altre liste coalizione che abbiano superato la soglia, proporzionalmente in base alla percentuale ottenuta da ciascuna.

I collegi senatoriali (in lista sono presenti 12 candidati per l'uninominale) sono più estesi come come territorio e cittadini. Dovendo superare la soglia minima di 400mila persone sono stati formati mettendo insieme diverse province. Il senatoriale di Benevento comprende anche Avellino e parte dei comuni della provincia di Caserta, Santa Maria Capua Vetere in testa.