Elezioni: nel Sannio buona l'affluenza . Big al voto Da De Caro ai Mastella alla De Girolamo, molti dei big hanno già votato

Sannio al voto per eleggere il nuovo Parlamento italiano. Dalle prime ore del mattino seggi aperti, con la novità della scheda con il bollino antifrode, che sta arricchendo le operazioni elettorali e causando leggerissimi ritardi in alcuni casi.

Quasi tutti i big ed i candidati hanno già votato: da Umberto Del Basso De Caro, nel seggio di Piazza Roma, ai coniugi Mastella a Pacevecchia (con Sandra Lonardo che ride della dimensione della scheda definendola "lenzuolo"), dalla De Girolamo accompagnata dalla figlia (commento "Che Dio ce la mandi buona) a Fernando Errico fino alle due candidate grilline Angela Ianaro e Danila De Lucia.

File lunghissime inoltre all'Ufficio elettorale di Via Del Pomerio, dove tantissime persone hanno affollato il piazzale per ritirare la tessera elettorale.

Manifestazioni di protesta in alcuni casi, con dei volantini con la scritta "Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri, traditori, non è vettima, ma complice" che sono stati incollati in zona Stazione centrali sugli altri manifesti elettorali già presenti in zona.

Alta l'affluenza rispetto al passato, anche perché a differenza delle scorse tornate elettorali le operazioni si concluderanno alle 23 di oggi, e non si potrà votare anche il lunedì.

Alle 12 infatti ha votato oltre il 19 per cento degli aventi diritto (bene il capoluogo Benevento, dove l'affluenza è stata del 20,56 per cento), dato molto superiore rispetto all'11 per cento delle politiche del 2013 . L'affluenza maggiore si registra a Sant'Arcangelo Trimonte (28,7 per cento), la più bassa a Montefalcone (12,8 per cento).