DIRETTA VOTO SANNIO: Arrivano i primi voti, 5 Stelle avanti Problemi e file ai seggi. Lentissima la trasmissione dei dati

Ore 01.25: Arriva finalmente il dato dell'affluenza di Benevento Città, 73,64 %, l'affluenza complessiva nel Sannio è del 73,4 %, superiore a quella del 2013

Ore 01.15 Cinque Stelle avanti in molte sezioni della città di Benevento. Sabrina Ricciardi, candidata al Senato, ai microfoni di Ottochannel dichiara : "Stanno arrivando dati stupefacenti"

Ore 00.50 La candidata al Senato Danila De Lucia: "In città trend estremamente positivo, ma aspettiamo di conoscere altri dati, siamo cauti"

Ore 00.45 Mera curiosità: arrivano i primi dati, di sole due sezioni, per il Senato nel Sannio. 73 voti per Danila De Lucia dei Cinque Stelle, 72 per Sandra Lonardo (36 a Forza Italia, 20 alla Lega, 7 Fdi, 5 Noi con l'Italia e 5 solo al candidato) e 39 per Giulia Abbate del Pd

Ore 00.22 Bocche cucite nelle sedi dei partiti nel Sannio: prudenza in attesa dei dati reali

Ore 23.50 Benevento a rilento su conteggio affluenza, al momento solo 30 comuni hanno trasmesso i dati. Affluenza al 72,45 %

Ore 23.00 Seggi chiusi. Si attende di conoscere l'affluenza, compatibilmente con le lentezze della trasmissione dei dati

Ore 22.50 Ultimi votanti in coda nelle scuole di Benevento prima della chiusura dei seggi

Ore 20.05 Si mantiene alta l'affluenza nel Sannio alla rilevazione delle 19. Quasi al 60 per cento (con 60 comuni su 78 che hanno trasmesso i dati) , che conferma Benevento come prima per affluenza all'interno della Regione Campania. Dato che tuttavia fa il paio con la lentezza nella rilevazione dell'affluenza: Benevento risulta, dal sito Eligendo del Ministero dell'Interno, ampiamente la più lenta della Campania (e in generale d'Italia) nella trasmissione dei dati.

Ore 19.30 Non sono mancati problemi all'interno dei seggi, in alcuni casi le code sono state molto lunghe, in particolare a causa della novità rappresentata dal talloncino antifrode, che al momento della consegna delle schede (l'elettore non può più imbucarle, ma deve consegnarle al presidente di seggio) deve essere controllato per verificare la rispondenza dei codici, staccato ed imbustato a parte.

In uno dei seggi di Benevento città, proprio a causa del talloncino antifrode sembra si sia verificata praticamente la stessa identica situazione che si è creata a Piacenza con Bersani, con una signora che ha imbucato le schde nell'urna con il talloncino ancora attaccato. Dale testimonianze raccolta sembra che a quel punto il presidente abbia aperto l'urna per recuperare le due schede, verificare la rispondenza dei codici, staccarli e poi richiudere l'urna elettorale.

Ore 19.00 I seggi resteranno aperti fino alle 23, ma dal Viminale, proprio a causa dei tempi che stanno richiedendo le operazioni elettorali, è arrivato l'invito ai cittadini che hanno intenzione di votare a fine serata di recarsi ai seggi almeno un'ora prima delle 23.

Ore 13.30 Alta l'affluenza rispetto al passato, anche perché a differenza delle scorse tornate elettorali le operazioni si concluderanno alle 23 di oggi, e non si potrà votare anche il lunedì.

Alle 12 infatti ha votato oltre il 19 per cento degli aventi diritto (bene il capoluogo Benevento, dove l'affluenza è stata del 20,56 per cento), dato molto superiore rispetto all'11 per cento delle politiche del 2013 . L'affluenza maggiore si registra a Sant'Arcangelo Trimonte (28,7 per cento), la più bassa a Montefalcone (12,8 per cento).

Ore 13.00 Dalle prime ore del mattino seggi aperti, con la novità della scheda con il bollino antifrode, che sta arricchendo le operazioni elettorali e causando leggerissimi ritardi in alcuni casi.

Quasi tutti i big ed i candidati hanno già votato: da Umberto Del Basso De Caro, nel seggio di Piazza Roma, ai coniugi Mastella a Pacevecchia (con Sandra Lonardo che ride della dimensione della scheda definendola "lenzuolo"), dalla De Girolamo accompagnata dalla figlia (commento "Che Dio ce la mandi buona) a Fernando Errico fino alle due candidate grilline Angela Ianaro e Danila De Lucia.

Ore 12.57 Manifestazioni di protesta in alcuni casi, con dei volantini con la scritta "Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri, traditori, non è vettima, ma complice" che sono stati incollati in zona Stazione centrali sugli altri manifesti elettorali già presenti in zona.

Ore 12.00 File lunghissime inoltre all'Ufficio elettorale di Via Del Pomerio, dove tantissime persone hanno affollato il piazzale per ritirare la tessera elettorale.