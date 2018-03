VIDEO | Mastella e il futuro di Forza Italia a Benevento Solidarietà a De Girolamo: "Conosco quella sofferenza"

“Il crollo del Pd ha condizionato la nostra campagna elettorale. A Benevento siamo il collegio elettorale che ha retto maggiormente l'impatto con i 5Stelle e vorrei ricordare che due anni fa ci siamo tolti lo sfizio di batterli”: Clemente Mastella parla da referente provinciale di Forza Italia, visto che il partito si è completamente consegnato nelle sue mani e che Sandra Lonardo rappresenterà questo territorio a palazzo Madama.

Del convitato di pietra, la grande assente Nunzia De Girolamo, si sono perse le tracce da quando la notizia della sua mancata elezione è diventata una verità sancita dal Viminale.

“Se ho da dire qualcosa alla De Girolamo?”, ironizza Mastella, “Beh, esattamente le stesse parole che hanno riservato a me quando sono stato sconfitto: nulla. Ma conosco quel tipo di sofferenza e le esprimo tutta la mia solidarietà”.

In avvio di conferenza stampa, la neo senatrice Sandra Lonardo ha spiegato la sua campagna elettorale, fatta “per proporre idee e programmi e non contro qualcuno o qualcosa. Ecco, questa è la differenza tra chi ha bisogno di farsi largo elencando gli errori degli altri e chi, al contrario, prova a costruire qualcosa di migliore. Non si illudano: noi possiamo anche essere testimoni della prima Repubblica, e aver superato la seconda, ma siamo ancora qui nella terza e ci saremo anche nella quarta”.

L'altro candidato proposto da Forza Italia, il sindaco di San Nicola Manfredi Fernando Errico, schierato nell'Uninominale di Benevento, e sonoramente sconfitto dalla grillina Angela Ianaro, ha commentato sarcastico: “Mi auguro che mantengano tutte le promesse. Da parte mia non mio aspettavo questo risultato”.

Nei prossimi giorni all'interno di Forza Italia si dovrà giungere ad un chiarimento, per garantire il funzionamento del partito ma anche per stabilire la leadership nella gestione del gruppo a palazzo Mosti.