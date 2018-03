Nunzia e la meglio gioventù sedotta e abbandonata Il viaggio elettorale della De Girolamo e un ritorno "più forte di prima"

(effe) - Note struggenti affidate a Facebook. Prima, a inizio campagna, come un “addio ai monti” per raggiungere quella Emilia sua terra adottiva e adesso, come Francesco De Sanctis, al termine di un meno nobile "viaggio elettorale" con un saluto amaro e strappalacrime.

Nunzia, la vostra Nunzia, tornerà più forte e decisa di prima. La promessa è dell'oramai ex parlamentare azzurra Nunzia De Girolamo, vinta, come Lotito presidente della Lazio, dalla corte dei miracoli che ama circondare il capo nutrendosi del becchime sparso, di tanto in tanto, per i corridoi che percorre.

In mezzo c'è un po' di tutto. C'è il dramma personale di una donna che, proprio grazie ai rapporti nel suo partito, era riuscita a ritagliarsi un ruolo nazionale, frequentando i salotti buoni dei talk, dove uno entra da sconosciuto e diventa leader, big perché sfodera i tempi giusti di una battuta, i dati aggiornati grazie al suo staff dietro le quinte e, perché no, un buon taglio di capelli e un Armani da fare invidia. C'è la difficile rincorsa dentro un partito a garantire prima se stessi, poi i familiari, poi gli amici, poi i compagni.

Nunzia è la meglio gioventù degli anni ruggenti della politica calata dall'alto, imposta con le nomine. Ogni volta veniva sollecitata dal territorio ad affrontare un problema con un'opinione rimandava ad altri, a figure locali, la risposta ...perché lei affrontava solo “temi nazionali”.

Nunzia promette che tornerà. Sì, probabile. Un eventuale governo di centro destra la vedrebbe in prima linea per un incarico, uno di quei posti da sottosegretario dove, almeno una volta al mese, puoi tornare dalle parti di casa tua e annunciare che hai fatto arrivare milioni di euro.

Nunzia scrive: “Dopo un paio di giorni di silenzio approfitto di questo spazio per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno intrapreso con me questo viaggio in una terra bellissima. Terra che avrò sempre nel cuore, visto che ormai mi sento emiliana di adozione.

Allo stesso modo ringrazio tutti coloro che, anche in terra sannita, hanno votato Forza Italia confidando nella mia elezione.

E' tuttavia opportuno, in questo momento di grandissima confusione, che io mi ritagli dei giorni per riflettere e decidere, con calma, il da farsi.

Una cosa è certa, Nunzia, la vostra Nunzia, tornerà più forte e decisa di prima”.

Ecco, per lei che è giovane, magari immaginare un ritorno partendo dal territorio, dal confronto vero con la gente e dalle riflessioni sulla condizione della quotidianità, imparando tutto quello che non si studia stando a Roma, senza la gavetta vera, sarebbe un buon ricominciare.