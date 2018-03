Sguera: "Mastella? Non sa perdere e neppure fare il sindaco" Il portavoce dei Cinque Stelle in consiglio: "Ci hanno insultato e offeso in ogni modo"

Soddisfazione enorme in casa Cinque Stelle per il risultato ottenuto a Benevento. Quasi il 50 per cento, quasi la maggioranza assoluta dei voti in città. E mentre si attende l'attribuzione ufficiale dei seggi anche nel proporzionale per la conferenza stampa con gli eletti, Nicola Sguera, portavoce in Comune dei Cinque Stelle commenta: “Il risultato ci riempie di gioia ma anche di senso di responsabilità. Ringraziamo i tanti cittadini che hanno creduto in noi ma anche i tanti attivisti che sono stati fondamentali”.

Non è piaciuta ai Cinque Stelle la conferenza tenuta da Mastella e dalla moglie ieri: “Una conferenza livorosa e un'analisi di basso livello che dimostra che Mastella non sta facendo il sindaco come aveva promesso ma sta facendo il politico. Dice di aver goduto per averci battuto due anni fa, però ad oggi la città non ha risposto come voleva, evidentemente perché sta governando male. Bisogna saper perdere e loro hanno dimostrato di non saperlo fare, tra mancanza di stile e attacchi a testa bassa ai nostri candidati, in particolare a Danila De Lucia che li ha surclassati. Molte persone ci hanno disprezzato, come la De Girolamo che oggi non è neppure in parlamento”.

Riflettendo sul boom di voti al sud, Sguera commenta: “Sicuramente il reddito di cittadinanza è una proposta radicale per la vita delle persone ed ha portato voti, ma bisogna aggiungere la credibilità dei candidati, la prospettiva di una società civile che diventa protagonista, l'attivismo sui territori e proposte organiche e coertenti con una visione del mondo elaborata in dieci anni attingendo alle migliori intelligenze italiane ed europee”.

Sulle prospettive del centrodestra al Comune Nicola Sguera dichiara di aspettarsi un redde rationem: “Ovviamente non ci interessa, ma immagino che ci sarà presto una “notte dei lunghi coltelli” in Comune tra Mastella e la De Girolamo”.