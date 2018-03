"Impegno civico" incontro su rilancio Europa con Cozzolino Dibattito sull'Unione Europea

L’associazione culturale impegno civico ha convocato per venerdì 16, marzo, un incontro sul tema: “ rilancio dell’Europa”.Il tema è di grande attualità ma anche di grande interesse. L’opinione pubblica europea ha assistito da qualche tempo a “ strappi”, non secondari, sulla strada della costruzione degli Stati Uniti d’Europa. Così come avevano indicato i nostri padri: da Adenauer a De Gasperi a Schumann. Molte sono state e sono le difficoltà non gestite. Non risolte. Da qui Brexit, la questione della Catalogna, i paesi di Visegrad e ora, più recentemente, la presa di posizione del primo ministro olandese Rutte, con altri sui colleghi. Hanno dato vita al patto, cosiddetto, anti Macron. Da qui anche, e più generalmente, i vari populismi che si rincorrono in Europa e non solo in Europa. Per l’Europa, bisognerà ricominciare da Maastricht. Aggiungere alla politica monetaria, la politica fiscale. Con un budget di spesa europea. Ed un ministro delle finanze europeo. Naturalmente, sul punto, ci sono altri temi sui quali riflettere. Non sfuggirà che l’Occidente ma anche l’Oriente, il contesto internazionale, sono cambiati. I loro punti di equilibrio economici ma anche politici e militari sono evoluti. L’America si è allontanata dall’Europa, ci sono diversità di opinione sulla Nato, sul suo finanziamento. Ora pare avviarsi una guerra commerciale sulle due sponde dell’Atlantico. Mentre la Russia con sempre maggiore intensità fa volare i suoi aerei militari sui cieli del Mare del Nord e fa navigare le sue squadre navali nel Mediterraneo. E costruisce una base navale e un aeroporto militare in Siria e, probabilmente, altra base navale in Egitto. Annunciando, poi, la messa a punto del Super missile. Capace di colpire gli Stati Uniti. Evitando le sue ultramoderne difese. I tempi sono effettivamente cambiati. L’Europa deve diventare maggiorenne.