D'Agostino (Lega) su lite migranti: "Situazione al collasso Dopo l'accoltellamento di ieri a contrada Olivola: "Occorre mettere un freno o sarà caos"

In merito alla lite tra due immigrati avvenuta in contrada Olivola a Benevento interviene il coordinamento provinciale della Lega Salvini premier di Benevento, Stefano D'Agostino (a destra nella foto con il leader Salvini): "Quello che è accaduto a contrada Olivola è piuttosto grave ed è indice di una situazione che è ormai giunta allo stremo. Siamo come su una polveriera pronta ad esplodere perché i centri di accoglienza sono al collasso e la mal gestione della questione immigrazione porta inevitabilmente a questi episodi di violenza. Occorrono nuove regole e occorre soprattutto mettere un freno a questa immigrazione incontrollata che non porta integrazione ma solo disordine.

Non è la prima volta che succedono episodi simili nella nostra provincia - spiega ancora D'Agostino - ma di questo passo non saranno più casi isolati e diventeranno ingestibili.

Non si può fare come lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia ma è il momento di prendere definitivamente coscienza della gravità di questa situazione. Occorre un forte senso di responsabilità da parte di tutti. Altrimenti la situazione ci sfuggirà di mano".