Pd: sabato l'analisi del voto Convocata la direzione e l'assemblea provinciale

Il presidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico di Benevento Rossano Insogna ha convocato per sabato 17 marzo, alle ore 15 in prima convocazione ed alle ore 16 in seconda convocazione, presso l’Hotel Dg Garden di Benevento l'assemblea e la direzione provinciale del Partito Democratico. Questo l’ordine del giorno: elezioni politiche, analisi del voto; varie ed eventuali.