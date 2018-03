Elezioni. Valentino (Pd): "Dato che non mi ha soddisfatto" Il segretario provinciale del Partito democratico espone la relazione post-voto

“I numeri di questa tornata elettorale sono ben chiari a tutti. E’ un dato che non mi ha soddisfatto e non può soddisfare la nostra Federazione. Ma io voglio ringraziare le tante ed i tentissimi democratici per l’impegno che hanno messo in campo in queste elezioni”.

Con queste parole Carmine Valentino, segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Benevento, ha aperto la sua relazione nel corso dell’assemblea provinciale del Pd convocata ieri pomeriggio in concomitanza con la direzione provinciale.

Assemblea che ha visto una grande partecipazione, numerosi i democratici che si sono iscritti a parlare tanto da suggerire al presidente Rossano Insogna la decisione di aggiornare i lavori a venerdì 6 aprile, sempre alle 15.00 in prima convocazione ed alle 16.00 in seconda, presso l’hotel Dg Garden di Benevento. In quella occasione si ripartirà con gli interventi di quanti iscritti a parlare non sono riusciti ad intervenite per sopraggiunti limiti orari.

Valentino ha voluto nella sua relazione augurare buon lavoro agli eletti. “Auguri al nostro parlamentare rieletto Umberto Del Basso De Caro ed auguri di buon lavoro agli altri quattro eletti della nostra Provincia. Il mio auspicio è che sappiano mettere in campo iniziative utili ad interpretare e dare risposte alle esigenze ed ai bisogni di questo Sannio. Noi vigileremo sul loro operato e lo faremo con spirito propositivo e di responsabilità”.

“Oggi non mi presento dimissionario – ha spiegato Valentino – per responsabilità! E non posso farlo per rispetto nei confronti di chi con me lo scorso 29 ottobre ha condiviso una scelta e l’avvio di un percorso. E’ ovvio che se gli organismi del partito dovessero chiedermi un passo indietro, io non avrei problemi a farlo. Ma un minuto dopo sarei di nuovo pronto a rimettermi in gioco. In questo momento chiedo a tutti trasparenza e chiarezza, perché l’ipocrisia non è mai stata e non può essere di questo partito.

Martedì sarò a Roma, all’incontro voluto da Maurizio Martina. Poi nel pomeriggio sarò invece a Napoli, in Segreteria e poi in Direzione regionale. Altri momenti importanti per capire quali saranno le prossime tappe. Di sicuro, in primavera, come Federazione di Benevento saremo impegnati al fianco dei nostri iscritti e dei nostri amministratori in quei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative.

Intanto, daremo avvio ad una nuova fase. Come più volte detto, ripartiamo dai circoli, leggiamo il dato elettorale che ha evidenziato delle criticità nell’ambito dell’intera Federazione, confrontiamoci ed approfondiamo le ragioni del disagio e delle difficoltà che vive oggi il nostro partito. Una classe dirigente responsabile, che ha già dato prova in altri momenti di essere matura, rispetto ad un dato così negativo non può che mettere da subito in campo un percorso fatto di confronto. Io do la mia disponibilità a tutti quei circoli che già dai prossimi giorni vorranno organizzare momenti di analisi del voto e di confronto. I circoli devono programmare da subito questi incontri, darsi la centralità necessaria".

“Rispettosi della volontà del popolo che è sovrano, il nostro posto - ha concluso Valentino - è all’opposizione, dove gli elettori ci hanno voluto. Faremo opposizione con serietà, serenità e spirito propositivo. Ripartiamo da quei temi che ci hanno visto impegnati in questi anni: la Sanità di cui tutti parlavano in campagna elettorale ed adesso già nuovamente dimenticata, la mobilità, lo sviluppo ed il lavoro, il ristoro dai danni dell’alluvione, le infrastrutture.

E’ una fase delicata, il popolo dem è chiamato a dare il suo contributo. Questo è il momento di dimostrare che la Federazione di Benevento è una comunità vera. Vera!”.