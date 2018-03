Tragedia Catania, Ricci ringrazia i vigili del fuoco sanniti "Profonda gratitudine per il lavoro quotidiano al servizio della collettività"

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha inviato un messaggio di cordoglio all’ing. Michele Di Tullio, Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento, per la tragedia di Catania che ha causato la morte di due operatori del Corpo ed il ferimento di altri due nell’adempimento del loro dovere mentre cercavano di mettere in sicurezza un’abitazione investita da un fuga di gas. “Vorrei esprimere” – ha scritto Ricci al Comandante – “la profonda e sentita gratitudine di tutti i cittadini del Sannio nei confronti dei Vigili del fuoco per il loro lavoro quotidiano a servizio della collettività e, a ragione di tanto, la profonda amarezza che ci ha còlto nell’apprendere la luttuosa notizia di quanto accaduto nel capoluogo etneo. La Provincia di Benevento è solidale con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”.