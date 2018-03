Pd: sabato l'analisi del voto in città Assemblea cittadina convocata per il pomeriggio di sabato

Come già deciso nella riunione del Coordinamento Cittadino della settimana scorsa, il Circolo Cittadino del Partito Democratico comunica che è stata convocata l'assemblea cittadina per analizzare il voto delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

L'appuntamento è per sabato 24 marzo presso la sala “A. Zazo” della Biblioteca Provinciale di Benevento, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione.

L'assemblea è aperta agli iscritti, ai militanti e agli elettori del Partito Democratico di Benevento.