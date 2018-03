Forza Italia, Errico: "Azzerare i vertici di Alto Calore" Il sindaco sannita avverte: unica strada per salvare il posto di lavoro dei 350 dipendenti

“La situazione dell'Alto Calore è drammatica”. Non usa giri di parole Fernando Errico, coordinatore provinciale di Forza Italia nel Sannio e sindaco di San Nicola Manfredi, per analizzare la difficile fase che attraversa dal punto di vista finanziario la società che gestisce le reti idriche dei comuni di Irpinia e Sannio. Errico ci va giù duro nell'intervista a Otto Channel 696 Tv nel corso della rubrica “Punto di vista” (guarda il VIDEO http://https://www.ottochannel.tv/ondemand/11/1774/errico-fi-attacca-azzerare-i-vertici-di-alto-calore.shtml ). “Non c'è dubbio – spiega Errico – che sia necessario un cambio di passo per non mettere in pericolo il posto di lavoro per i 350 dipendenti”. Il sindaco sannita fa riferimento all'ultimo provvedimento giudiziario che ha provocato il pignoramento dei 61 mezzi dell'azienda creando non poche difficoltà dal punto di vista operativo. Una questione che si aggiunge alla vertenza con l'Eni che vantava un credito di 11 milioni. “Faccio appello ai sindaci – aggiunge Errico – perché ormai è il momento di metterci in gioco, assumendoci tutti le nostre responsabilità. E il primo passo deve essere l'azzeramento dei vertici dell'Acs”. L'esponente di Forza Italia nel corso dell'intervista ha analizzato anche i dati elettorali che “per il partito nel Sannio non sono stati negativi” ed ha sottolineato rispetto al caso De Girolamo “gli errori compiuti nella fase della scelta dei candidati”, che l'avevano spinto a chiedere le dimissioni del coordinatore regionale del partito. “Ora il centro destra deve rimettersi in moto puntando a rilanciare la questione delle zone interne per quanto concerne i temi dello sviluppo e dell'occupazione”, insiste Errico, particolarmente critico rispetto alla strategia messa in campo dal governatore De Luca: “La sua finora è stata una visione salernocentrica che deve essere assolutamente cambiata per non mortificare il Sannio”.