De Girolamo: "Il centrodestra insista su Romani" L'ex parlamentare: "Incomprensibile un'esclusione del presidente Berlusconi"



Stato di empasse in Parlamento, nella prima seduta della nuova legislatura, per quanto riguarda l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Non c'è accordo tra i Cinque Stelle ed il centrodestra, poiché i pentastellati sembrano non aver alcuna intenzione di appoggiare il nome di Paolo Romani, proposto da Forza Italia per la presidenza del Senato.

Nunzia De Girolamo, ex deputata azzurra però non ci sta e nel suo intervento nel programma di La7 "L'aria che tira" ha spiegato che il nome di Paolo Romani non deve essere bruciato, e dunque il centrodestra deve continuare a sostenerlo, senza cedere alle pressioni dei Cinque Stelle.

Allo stesso modo, secondo la De Girolamo, non è accettabile l'atteggiamento di Di Maio che rifiuta di incontrare il leader di Forza Italia Berlusconi: ‘’Il centrodestra non deve assolutamente consentire il massacro mediatico e politico di Paolo Romani, nome di alto profilo, che in queste ore sembra essere il favorito per la Presidenza di Palazzo Madama. Sono certa che, sia il Presidente Berlusconi che Matteo Salvini e Giorgia Meloni, non consentiranno al M5S di dettare la linea rispetto alla candidatura unitaria dell’intera coalizione. Così come è estremamente ineccepibile (probabile lapsus della ex deputata sannita che evidentemente avrebbe voluto dire altro ndr) un’ esclusione del Presidente Berlusconi dall’ipotetico tavolo dei leader di partito, soprattuto nel rispetto dei milioni di cittadini che hanno, ancora una volta, scelto il nostro partito che, nel simbolo, portava proprio il nome di Berlusconi.’’