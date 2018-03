De Girolamo: "Fondo associazione per rilanciare Forza Italia" L'ex deputata: "Riunirò le migliori energie della società, della cultura e dell'imprenditoria"

Un libro, il giro d'Italia per divulgare quelli che lei i considera i veri valori di Forza Italia e anche una nuova associazione, sempre sotto il simbolo del partito di Silvio Berlusconi, per mettere insieme le migliori energie e magari contribuire a rifondare quel partito che così com'è non va. Lo annuncia Nunzia De Girolamo, parlamentare uscente di Forza Italia, non riconfermata dopo essera stata scalzata dal primo posto nel proporzionale in Campania e non aver centrato l'elezione da capolista in Emilia Romagna: ‘’Sto per costituire un’associazione nell’alveo di Forza Italia, il cui obiettivo è coinvolgere le migliori energie della società, del mondo della cultura e dell’imprenditoria. Cercheremo così di dare un contributo al rilancio del partito e dell’intero centrodestra".

Stando così le cose Forza Italia rischia un'emorragia di voti corposa, che la porti sotto il 14 per cento delle ultime elezioni che ha visto per la prima volta il partito di Berlusconi arrivare secondo in coalizione dietro la Lega di Salvini, che rischia di rimpinguare il bottino nelle prossime tornate elettorali: "Il nodo centrale resta la questione meridionale. Gli elettori meridionali hanno lanciato un chiaro segnale: hanno detto no alla politica dei piccoli interessi personali. I 5 stelle ad esempio, sono riusciti a raccogliere la delusione dei cittadini, perché considerato fuori dai soliti giri.’’