Valentino a Roma coi sindaci Pd: "Comprendere dinamiche voto" Il segretario provinciale: "Bisogna farsi interpreti delle istanze della nostra società"



Nella giornata di ieri il segretario delle Federazione Provinciale del Partito Democratico di Benevento Carmine Valentino ha preso parte a Roma, in uno dei vari appuntamenti programmati, all’assemblea degli amministratori locali del PD in qualità di sindaco della città Sant’Agata de’ Goti.

Un momento di confronto ospitato dalla struttura del Nazareno che ha visto la presenza di oltre 150 rappresentati dei territori.

“Con senso di responsabilità bisogna, anche come amministratori PD, approfondire le ragioni, strutturali, di un mutamento socio politico di un elettorato divenuto dinamico e volubile” ha spiegato Valentino, ieri a Roma nella duplice veste di segretario provinciale ed amministratore.

“Possiamo capire le dinamiche del voto – ha concluso Valentino – solo approfondendo il comportamento degli elettori e interpretando quanto accaduto negli ultimi anni utilizzando quell’importante chiave di lettura, propria del buon amministratore, rappresentata dalla conoscenza del territorio e dei suoi bisogni. Essere interpreti delle istanze della nostra società è la strada da seguire per ricostruire un partito che sulla vicinanza ai propri elettori ha in passato costruito consenso e conquistato fiducia”.