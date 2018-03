Lonardo: "Impianto Sassinoro, chiesta revoca a De Luca" La senatrice: "Vicina ai sindaci e ai cittadini dell'Alto Tammara in questa battaglia"

La senatrice Sandra Lonardo ha inviato stamani una lettera al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere, d’intesa con i sindaci del Tammaro, la revoca del decreto di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti per la produzione di compostaggio, nell'area industriale del Comune di Sassinoro, rilasciato dalla Regione Campania alla Società New Vision Srl, con sede legale a Pompei.

“Sono vicina ai sindaci dell’Alto Tammaro in questa quanto mai importante battaglia. - ha dichiarato la Lonardo - La spropositata potenzialità dell'impianto comprometterebbe tutte le iniziative promosse dalle amministrazioni locali per la valorizzazione e la tutela delle risorse agricole e turistiche in quella che è un’area di spiccata valenza ambientale compresa nel Parco Nazionale del Matese”.

“Senza contare - ha aggiunto - che l’area Pip si trova nella zona di confluenza tra il fiume Tammaro e il torrente la Sassinora, nel cui sottosuolo sono presenti falde acquifere che, in molti casi, nelle immediate vicinanze, alimentano pozzi privati destinati anche al consumo umano, oltre che all'irrigazione dei campi a destinazione agricola e alimentare per aziende che così rischierebbero di scomparire”.

“Va ricordato - ha concluso - che mediante un progetto di potabilizzazione dell’acqua del fiume Tammaro, che affluisce nella diga di Campolattaro, si potrebbe risolvere il problema idrico dell'intera provincia e la realizzazione dell’impianto di compostaggio vanificherebbe anche tale ipotesi”.