Ospedale Sant'Agata: Mastella convoca assemblea dei sindaci "Doveroso per Sant'Agata che il Punto di primo interventi resti in maniera definitiva"



Convocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lunedì 9 aprile, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti, si terrà un’Assemblea dei sindaci per discutere il nuovo Atto Aziendale in cui si prevede una riconversione a polo oncologico dell’ospedale di S. Agata De’ Goti che, come si evince dall’Atto, rischia però di perdere il Pronto Soccorso Attivo. Su questo tema verterà la discussione con una relazione del Direttore Generale che serva anche a definire tempi e modalità del cronoprogramma per l’attivazione del polo.

“Ritengo sia giusto e doveroso per Sant’Agata e le popolazioni dell’area, che il PPI (Punto Primo Intervento) resti, non in maniera momentanea, ma definitiva” ha dichiarato il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Mastella.