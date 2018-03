Viabilità, Regione pronta a supportare Provincia Per la progettazione

"Nel pomeriggio insieme al presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone ho incontrato i rappresentanti istituzionali e i tecnici della Provincia di Benevento per fare un punto sulla progettazione relativa alla viabilità nel Sannio. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2016 la Regione Campania ha infatti concordato un piano operativo che complessivamente ammonta a oltre 1 miliardo di euro grazie al quale i primi interventi della delibera Cipe sono stati quelli relativi alla Provincia di Benevento con le Fondovalli Isclero, Vitulanese e Tammaro”. Così il Consigliere regionale e componente della Commissione Trasporti della Campania, Erasmo Mortaruolo.

“Con il presidente Cascone – prosegue Mortaruolo – nel corso dell'incontro di oggi a Palazzo Santa Lucia, abbiamo ribadito che come Regione Campania siamo disponibili a supportare l'ente Provincia nell'elaborazione dei progetti esecutivi fino all'emanazione del bando di gara rendendo idonee tutte le progettazioni esistenti e investendo sulle priorità che la Provincia deciderà di segnalare. Dando così una decisiva accelerazione alla risoluzione delle criticità che interessano la viabilità nel Sannio. Si tratta di un passo in avanti fondamentale grazie all'impegno determinante di questi due anni nei quali il Governo regionale ha lavorato per attuare il nostro programma di rilancio della Regione Campania. Passo dopo passo”.