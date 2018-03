Rifiuti, sulle tariffe guerra tra Provincia e Comuni Domenico Parisi, sindaco di Limatola, scrive al Prefetto: aumenti non concordati e retroattivi

Che i comuni non paghino è vero, tanto che non solo nella provincia di Benevento, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i conti non tornano. Ma nelle more degli arretrati da riscuotere grazie ai ritardi accumulati dai Comuni, la Samte – la società che si occupa della raccolta dei rifiuti - ha utilizzato questa sorta di limbo istituzionale per piazzare pesanti ricalcoli sulla tariffa, con la complicità del presidente della provincia Ricci, passata dai 109 euro del 2014 ai 199 euro del 2015. Con una aggravante sulla quale Domenico Parisi, sindaco di Limatola, non intende transigere e preannuncia una lunga ed estenuante battaglia legale: gli aumenti non solo sono stati decisi senza consultare i singoli comuni ma hanno un effetto retroattivo. Novanta centesimi di aumento per tonnellata di rifiuti indifferenziati per le casse di un piccolo comune significano tanti soldi e, soprattutto, tanto passivo da appostare in bilancio. Con i tempi contingentati per predisporre il previsionale, le amministrazioni locali saranno costrette a inserire queste cifre nei debiti fuori bilancio, appesantendo una procedura già complessa e complicata.

Di qui la lettera denuncia, una sorta di chiamata alle armi contro la Provincia di Ricci, presentata dal sindaco di Limatola al Prefetto di Benevento, chiedendogli di intervenire per mettere ordine nella vicenda. Ecco il testo del nocciolo tecnico-legale sulla vicenda:

Passa, poi, ad un chiarimento sulla vicenda analizzando un argomento che, sin’ora, non era stato sollevato dai tanti Comuni coinvolti “come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in materia (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3217 del 30/06/2017),- scrive il sindaco Parisi - i presidenti delle province sono investiti del compito di fissare la tariffa provinciale per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, con obbligo di copertura integrale dei costi mediante imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza e la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, benché formalmente unitaria, si compone di due voci distinte e separate, la prima di competenza provinciale (volta a coprire gli oneri derivanti dal trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti) e la seconda di spettanza comunale (per le residue voci di costo di raccolta e trasporto sopportate a livello locale). Consegue da tanto che, anche laddove si volesse aderire alla richiesta di pagamento avanzata, occorrerebbe in ogni caso procedere ad un riconteggio della quota parte dell’aumento tariffario imputabile alla voce di spettanza comunale ovvero derivanti da voci di costo di raccolta e trasporto sopportate a livello locale. In sostanza, l’operazione arbitraria effettuata da Samte di porre l’aumento tariffario in maniera indiscriminata e totalmente a carico dell’Ente è destituita di fondamento giuridico e se applicata acriticamente può essere fonte di danno erariale”. Continua ancora “Sotto altro aspetto poi occorre precisare che non è, allo stato, individuabile la procedura amministrativa corretta al fine di addivenire alla liquidazione dei maggiori costi derivanti dal servizio RSU effettuato per anni precedenti. Dunque, allorquando con la deliberazione n. 123 del 23 giugno 2015, il Presidente della Provincia di Benevento ha stabilito, per l’anno 2014, nella misura di € 199,03 (a tonnellata) oltre iva, il costo definitivo di conferimento dei rifiuti indifferenziati della provincia di Benevento allo S.T.I.R. di Casalduni così determinando che il costo in questione, per gli anni 2014-2015, fosse sensibilmente incrementato rispetto all’esercizio precedente (nel 2013, il medesimo costo era stato quantificato dalla provincia di Benevento nella misura di € 109,00, a tonnellata, oltre iva), ha fatto insorgere una questione relativa alla legittimità del recupero tributario nei confronti degli utenti finali del servizio rispetto a tributi già accertati e riscossi, in quanto di tal guisa, si viola palesemente il principio di irretroattività degli atti di imposizione tributaria. In sostanza, la provincia di Benevento, e prima ancora gli amministratori della Samte s.r.l., avrebbero dovuto tempestivamente segnalare ai comuni della provincia, tra cui lo scrivente, il prevedibile incremento del costo del servizio di conferimento dei rifiuti nello S.T.I.R. di Casalduni, in modo da consentire a questi ultimi di adeguare le relative previsioni di bilancio ed evitare al contempo di esporre le Amministrazioni comunali ad un defatigante contenzioso tributario e alle connesse responsabilità erariali derivanti anche dalla necessità di procedere, ad esercizio finanziario ormai concluso, al riconoscimento di debiti fuori bilancio in assenza di idoneo presupposto di legge (imprevedibilità dell’evento) ”.