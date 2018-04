Palazzo Mosti: indennità non pagate. Protestano i sindacati Franzè: "Pagamenti da liquidare subito"

Sindacati scatenati contro Palazzo Mosti per il mancato pagamento delle indennità ai dipendenti. Protesta infatti la Cgil Fp con Giannaserena Franzè: "La Scrivente Organizzazione Sindacale, prende atto che al Comune di Benevento è da qualche mese invalsa una nuova logica nella gestione del personale.

Si vorrebbe far intendere che la filosofia sia quella della " fine della ricreazione, da oggi tutti in riga!"

Che qualcuno, nel comune tra i dipendenti, possa meritare questo monito, probabilmente e ' condivisibile; ma non si può, in un ente pubblico, dove in tanti fanno silenziosamente e quotidianamente il loro lavoro, punire tutti per redimerne pochi.

Ad oggi vige ancora un contratto decentrato che disciplina istituti quali: turnazione, reperibilità, rischio, disagio; per quanto datato; va applicato e rispettato.

La fp cgil chiede che le suddette indennità, non pagate più a nessuno, da gennaio scorso ad oggi, siano liquidate.

Non è ammissibile non retribuire il lavoro svolto dai dipendenti o farlo con un ritardo di mesi.

Sorge il dubbio che qualcuno voglia "tirare la corda", far salire la tensione tra i lavoratori, in vista della sottoscrizione del nuovo contratto decentrato.

Noi non ci stiamo a fungere da capro espiatorio. Le indennità vanno pagate come sempre, il mese successivo all’espletamento di turni e reperibilità garantiti dai dipendenti.

Abbiamo un odioso sospetto, che qualcuno sta già cavalcando tra i lavoratori e sulla stampa, non si può barattare il pagamento del dovuto con la sottoscrizione del contratto decentrato.

Ognuno deve essere serio ed eticamente corretto nel proprio ruolo, sindacato e dirigenza.

Non è legittimo e non è corretto non pagare il lavoro svolto o non farlo per tempo, senza validi motivi, non è corretto cambiare regole di gestione del personale, magari anche opportunamente per certi aspetti, senza farlo nelle sedi deputate ( contrattazione decentrata); ma farlo a "suon" di circolari ed ordini di servizio, calati dall' alto con atteggiamento punitivo, e sprezzante dei tanti dipendenti, seri e per bene, che nel Comune di Benevento operano da anni".