Barone: "Universiadi, ora istituzioni si impegnino sul serio" Il consigliere delegato da De Luca per la sicurezza dell'evento: "Occasione straordinaria"

“Le Universiadi sono un'occasione straordinaria per Napoli e la Campania e l’obiettivo di tutte le istituzioni deve essere quello di fare in modo che l’evento si realizzi al meglio”. Così Luigi Barone, consigliere delegato del presidente della Regione De Luca per la Sicurezza delle Universiadi.

“Le universiadi coinvolgeranno 170 Paesi del Pianeta e 12mila atleti, saranno un'occasione importate non solo per Napoli ma per tutta la Campania per questo è fondamentale che tutte le istituzioni lavorino al meglio, in sinergia, per portare a casa il risultato”.

“Questa straordinaria occasione ci è stata offerta dalla determinazione e dall’impegno del Governo De Luca che ha fatto sì che la Campania ospitasse questo evento, ma anche dall’impegno dell’Aru e del prefetto-commissario che con le loro strutture hanno lavorato e stanno lavorando per concretizzare questa opportunità”.

“Ora però c’è bisogno dell’impegno di tutte le altre istituzioni affinché si prema il piede sull’acceleratore e si colgano così a pieno le chance offerte dalle Universiadi 2019. E’ necessario che ognuno faccia la propria parte, che tutti i Comuni e tutte e istituzioni della Campania facciano quadrato per sfruttare a pieno questa grande occasione”.