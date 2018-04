Parlamentari grillini: "lavoreremo duramente per il Sannio" Gli eletti del Movimento si presentano

I parlamentari grillini del Sannio incontrano la stampa. Comincia la senatrice Danila De Lucia "Abbiamo atteso tanto per capire se anche il quarto moschettiere, Pasquale Maglione, fosse tra gli eletti. Quando l'ho saputo ero in Senato e ho fatto un salto. Ringraziamo tutti per il grandissimo risultato". Tocca a Pasquale Maglione : "Per me è stato un parto lunghissimo anche se sapevo che c'era possibilità di prendere un seggio in surplus. Senza certezze però non ci siamo pronunciati. Sono stati grandi gli attivisti, Nicola Sguera e Marianna Farese quasi eroici. Ora rappresentiamo la più forte deputazione sannita. Abbiamo grande responsabilità ma non ci spaventa ". La senatrice Sabrina Ricciardi :" Siamo una grande squadra e indipendentemente dalle commissioni e di cosa faremo siamo pronti a lavorare. Abbiamo fatto una campagna elettorale incredibile, non è più il momento di illudere le persone, ora lavorare". La deputata Angela Ianaro : "Colto un grande entusiasmo. Ce la metteremo tutta. Ora quadruplicheremo l'impegno su progetti diversi" Ancora Danila De Lucia :"tutti gli incontri che potranno portare beneficio al Sannio li farò, con chiunque. Stamattina ad esempio importantissimo incontro con Sandra Lonardo e Anas". Ianaro: "Proposta di Di Maio di programma da condividere non ha preclusioni. Su temi di interesse collettivo interlocuzione con chiunque". Ricciardi :"Abbiamo compilato un form per le commissioni che preferiamo, io ho scelto le politiche europee, Danila De Lucia il Lavoro" Maglione :"ci hanno lasciato un territorio devastato in 30anni di malapolitica. Non possiamo fare miracoli, solo lavorare duro".