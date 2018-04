Mastella: Toni inaccettabili di De Luca su questione ospedale "Ha già deciso che il dipartimento urgenze di II livello vada ad Avellino"

Non sono piaciute a Mastella le dichiarazioni del presidente della Giunta Regionale della Campania De Luca di ieri al Moscati, riguardo il dea di II livello a Benevento. De Luca infatti aveva dichiarato " A Benevento stanno facendo di tutto per perdere il Dea di II livello".

Il sindaco infatti afferma: "Ho letto con sorpresa le dichiarazioni del presidente della Giunta regionale della Campania in ordine all’ipotesi di una disputa dal sapore vagamento calcistico tra Avellino e Benevento per il Dea di secondo livello. Non accetto il tono usato ieri dal governatore De Luca in ordine ai chiarimenti che la classe politica di Benevento, a partire dal sottoscritto, sta chiedendo per questa finta rivoluzione del mondo sanitario in conseguenza della quale la qualità dell’ospedale Rummo, già abbastanza precaria, rischia di esserlo ancor di più, anche per l’ondata di addii di prestigiosi nomi del mondo sanitario che si sta profilando in questi giorni. Avendo già De Luca scelto nel Piano triennale che la Dea di secondo livello vada ad Avellino, non usi giustificazioni di questo tipo. Io non sono un suicida ma solo il difensore istituzionale della propria comunità. In ogni caso, noi sanniti siamo pronti a condurre una battaglia affinché si cambi a livello parlamentare un piano che riteniamo sconsiderato. Faremo tutto il possibile affinché sia l’ospedale di Benevento che quello di Avellino abbiano la Dea di secondo livello”.